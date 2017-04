[IT] 참가하고 싶은 이벤트 3

올해 꼭 참석하고 싶은 이벤트가 있습니다.









VMware VMworld 2017





500 이상의 세션과 3만명 이상이 참가하는 VMware사의 최대 컨퍼런스입니다. 2004년 처음으로 개최되었다고 하니, 올해도 13회가 되는군요. 올해도 미국과 유럽에서 개최됩니다.





VMworld 2017 US 8/27-8/31



VMworld 2017 Europe 9/11- 9/14





현재 US의 사전등록이 개시된 상태로 슬슬 세션 정보들도 공개되리라 생각됩니다.





개인적으로는 운좋게 2015년 유럽 컨퍼런스에 참석할 수 있었습니다. 올해도 참석할 수 있기를 바랄 뿐입니다. :)





등록은 여기서 가능합니다.





Nutanix .NEXT Conference





Nutanix사는 ".NEXT on Tour"란 타이틀로 여러 나라에서 컨퍼런스를 개최하고 있습니다만, 이 .NEXT Conference는 월드 클래스의 컨퍼런스입니다. VMworld 처럼 US와 유럽에서 개최됩니다.





.NEXT Conference 6/28-6/30



.NEXT Conference Europe 11/7-11/9





NTC의 경우, 참가비용이 무료라고 합니다만 교통비나 체재비가 걸림돌이네요. 흐흐





등록은 여기서 가능합니다.





Microsoft Ignite





마이크로소프트사 주최의 이벤트로 주로 인프라, 보안, 아키텍트 증의 엔지니어를 위한 컨퍼런스입니다.





Ignite 9/25-9/29





9월 미국에서 개최되며 600 이상의 기술, 솔루션 세션이 공개되죠. 여기서 공개되는 세션을 엄선, 한국에서는 Tech Summit 이벤트로 이어지는게 아닐까 싶습니다.





등록은 여기서 가능합니다.